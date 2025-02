Brenda Gandini a corazón abierto sobre la relación de Gonzalo Heredia y la China Suárez.

Sin pelos en la lengua, Brenda Gandini habló de la relación de Gonzalo Heredia con la China Suárez y hasta reconoció la crisis en su pareja. "Gonzalo y ella tienen buen vínculo. Trabajaron en una ficción que fue un éxito", afirmó. "Uno tiene que poner límites cuando las cosas no son verdad. No somos de abrir el juego para nada. Somos una pareja de quince años. Hemos tenido crisis pero no fueron por este tema", concluyó.

Gonzalo Heredia habló como nunca de la China Suárez: "No sé que hacer"

Fue Yanina Latorre quien largó el bombazo en uno de sus tantos descargos contra la China Suárez. “Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini (y podría estar todo el día). No sos empática con ninguna, no te importa nada de nadie”, escribía Yanina mencionando a la mujer de Gonzalo Heredia

Como si no fuera suficiente, a los minutos de la revelación de Yanina Latorre comenzaron a circular cada vez más versiones de otros periodistas confirmando el romance y, como si no fuera suficiente, se viralizó una comprometedora imagen de la China Suárez y Gonzalo Heredia en la fiesta de fin de rodaje de ATAV.

china suarez gonzalo heredia fiesta.jpg

En la postal se puede ver a la China Suárez hablando muy cerca y cariñosa al oído de Gonzalo Heredia y agarrándole la nuca. "Oh casualidad Vicuña no estaba presente... los técnicos por algo hablan", dijo Pilar Smith en Gossip mientras mostraban la fotografía.

La palabra de Gonzalo Heredia

En medio de todas estas repercusiones, Gonzalo Heredia llamó a Ángel de Brito y desmintió los rumores. "No sé qué hacer, porque yo me hago el picante en Twitter, pero si ahora pongo algo, va a crecer la bola”, le habría dicho el actor furioso con los comentarios de Yanina Latorre.

“Lo que me dijo con respecto a la China Suarez es que él no tuvo nada con ella, que no tuvo sexo, que no tuvo un romance, que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores que se generaron y él los aclaró en su momento, lo cual es cierto”, reveló Ángel.