Siguiendo el color del momento, Brenda Asnicar eligió un modelo verde lima y lo mostró con una selfie súper sexy tomando sol desde Barcelona.

brenda asnicar bikini barcelona.jpg Brenda Asnicar se muestra en bikini de corpiño ultramini y paraliza Barcelona.

Concentrada en su carrera musical, Brenda aprovechó para promocionar su próximo show en Nápoli aunque fue su explosivo modelo de bikini el que se robó todos los comentarios.

Brenda Asnicar con la bikini estampada que será furor

Brenda se tomó unos días de relax y sorprendió a sus followers con una serie de stories con los cautivantes paisajes de la Toscana italiana de fondo donde se mostró súper divertida y sexy desde la pileta.

TE PUEDE INTERESAR: Valeria Mazza paraliza la fiesta de Antonio Banderas con su golden look

brenda asnicar bikini italia 2.jfif Brenda Asnicar toma sol llevando la bikini de réptil que arrasará y paraliza la Toscana italiana.

La morocha aprovechó para grabarse bailando y presumió su lomazo con una de las bikinis que serán furor la próxima temporada primvaera- verano en Argentina: tricolor y con detalles en neón.

Siempre fashionista, Brenda Asnicar eligió un modelo colorado verde y negro con estampado animal print de reptil y lo modeló como toda una top al natural, llevando su melena suelta y nada de maquillaje.

brenda asnicar bikini italia 1.jfif Brenda Asnicar toma sol llevando la bikini de réptil que arrasará y paraliza la Toscana italiana.

TE PUEDE INTERESAR: Evangelina Anderson mostró el vestidito al ras y bicolor que será furor

Brenda Asnicar se la juega con recortes XL

Brenda Asnicar no para de arrasar en sus shows donde no solo destá deslumbrando con su talento sino que está protagonizando un verdadero desfile de looks.

TE PUEDE INTERESAR: Oriana Sabatini no da tregua con su calcitas culotte de cuero y ¡transparentes!

brenda asnicar bodysuit 2.jpg Brenda Asnicar dinamita el látex en un combo sublime: catsuit fajado, recortes, cadenas, y colaless letal.

Desde atuendos de inspiración Barbiecore hasta conjuntos shiny, Brenda se ha animado a todas las tendencias aunque su último look ha reventado todos los límites de la sensualidad.

Siguiendo a famosas internacionales como Dua Lipa, Brenda Asnicar dinamitó la cordura con un bodysuit de látex ultra ajustado, lleno de recortes, con cadenas bordadas y colaless a la vista.

brenda asnicar bodysuit 3.jpg Brenda Asnicar dinamita el látex en un combo sublime: catsuit fajado, recortes, cadenas, y colaless letal.

TE PUEDE INTERESAR: María Becerra reduplica la sensualidad en colaless neón y revienta Grecia

Brenda Asnicar cautivó desde Capri

Brenda Asnicar llegó a la Isla de Capri y desde allí aprovechó para subir fotos de sus recorridas, días de playa, paseos en bote, y, porsupuesto, de sus impactantes looks veraniegos.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Viral! A Coti Romero se le transparentó el hilo dental en plena fiesta y es demencial

brenda asnicar capri 2.jpg

En esta oportunidad, Brenda mostró su faceta más glamorosa luciendo como toda una diva con un vestido bata XL color azul furioso con transparencias, escotazo XL y hasta tajo mega profundo en la pierna.

Súper Barbie, la morocha lo combinó con sandalias fucsia con plumas bordadas y cerró su atuendo con aros dorados y piedras de colores logrando una combinación despampanante, ideal para el verano europeo.

brenda asnicar capri 1.jpg Explosión por las tremendas fotos de Brenda Asnicar en las playas de Capri.

►TE PUEDE INTERESAR: En corpiñito cinturón, Ámbar de Benedictis redobló y subió foto sin anestesi