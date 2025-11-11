¡Bombazo! Wanda Nara sobre la China Suárez: "Quiero que mis hijas estén con Eugenia"

Además, Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara puso como condición que Mauro Icardi pague las cuotas que debe del colegio de sus hijas.

Wanda Nara estalló tras el nuevo regalo de Icardi a la China Suárez

Luego de revolucionar las redes con fotos posando con un exclusivo bolso Louis Vouitton, la China Suárez subió un video presumiendo la exclusiva cartera Hermes que Mauro Icardi le obsequió por su aniversario.

"Podré tener un novio más generoso y lindo? Casi un año ya... Te amo", escribió la China Suárez. "Casi doce meses ya", agregó especificando la fecha.

china suarez cartera hermes La Chia Suárez presumió el regalo que le dio Mauro Icardi por su aniversario.

Una vez más, Wanda Nara no tardó en reaccionar y explotó como nunca contra la China Suárez y Mauro Icardi a través de un furioso tuit. "Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.

Días antes, Wanda Nara acusó a la China Suárez de competir y arruinar el cumpleaños de su hija. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, agregó indignada.