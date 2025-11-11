Tras la llegada de la China Suárez y Mauro Icardi a la Argentina, Wanda Nara habló del reencuentro del futbolista con sus hijas.
¡Bombazo! Wanda Nara sobre la China Suárez: "Quiero que mis hijas estén con Eugenia"
Según trascendió, Mauro Icardi estará cuatro días con Francesca e Isabella y deberá retirarlas de su colegio el martes por la mañana.
A pesar de esto, en El Diario de Mariana, Wanda Nara reveló que sus pequeñas no quieren estar junto a la China Suárez. "Quiero que mis hijas estén con Eugenia no tengo ningún problema así como están con mi pareja. Ellas me pidieron que no quieren que la China esté. Le dijeron a Mattera que Mauro las obliga a pedir por la China", le escribió la conductora a Guido Zaffora.
Además, Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara puso como condición que Mauro Icardi pague las cuotas que debe del colegio de sus hijas.
Wanda Nara estalló tras el nuevo regalo de Icardi a la China Suárez
Luego de revolucionar las redes con fotos posando con un exclusivo bolso Louis Vouitton, la China Suárez subió un video presumiendo la exclusiva cartera Hermes que Mauro Icardi le obsequió por su aniversario.
"Podré tener un novio más generoso y lindo? Casi un año ya... Te amo", escribió la China Suárez. "Casi doce meses ya", agregó especificando la fecha.
Una vez más, Wanda Nara no tardó en reaccionar y explotó como nunca contra la China Suárez y Mauro Icardi a través de un furioso tuit. "Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.
Días antes, Wanda Nara acusó a la China Suárez de competir y arruinar el cumpleaños de su hija. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.
“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, agregó indignada.