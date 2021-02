¡Bombazo! Nicole Neumann defendió públicamente a Pampita: "Hoy te banco"

Sin embargo, la ex de Benjamín Vicuña recibió duras críticas respecto a sus vacaciones en México, apuntadas a su embarazo y a la gran cantidad de personas con las que compartió el viaje y la estadía, pese a regresar al Buenos Aires con un PCR negativo, al igual que todo su clan.

Pampita se calentó y escribió un duro mensaje en las redes y Fanny Mandelbaum dijo que se victimiza

Por este motivo, Pampita estalló e hizo un furioso descargo en Instagram Stories:

"Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", comenzó diciendo de manera enojada.

Luego, agregó: "Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?”.

Afectada por lo que se dijo, Pampita cerró: "Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!".

Ahora, fue Nicole la que alzo la voz y se puso del lado de la mujer de Roberto García Moritán.

“¡Tenés razón! Me pasó igual y me bancaste. ¡Hoy te banco yo a vos! Cualquier duda, info o lo que necesites (creo estamos en el mismo barrio), ¡acá estoy, @pampitaoficial! ¡Que se mejoren pronto!”, escribió, junto al descargo de Pampita y haciendo referencia a las críticas que ella misma recibió cuando se contagió.