Bombazo sobre la mansión de la China Suárez: "No salió tanto como creen, tenía ..."

china suarez mansion 2.jpg

En Socios del Espectáculo hablaron de lo sucedido, y Luli Fernández desmintió estas versiones sosteniendo que es la China quien paga las refacciones.

"Se habla de una casa de millones de dólares, pero no es una casa que salió tanto como se cree. Es una casa que había que remodelarla, que tenía problemas edilicios. Y ella está costeando todas esas refacciones", dijo.

Te puede interesar: "¡Aniquiladora, no podes más!", Florencia Peña metió doblete de espaldas y no dio tregua

El enojo de la China Suárez

"Ella está furiosa con toda esa información que circula porque se habló tan livianamente de estos supuestos 100 mil dólares, que siente que es una sirena, una alarma, un 'vénganme a robar'", siguió Luli sobre la indignación de la China Suárez por tener que mudarse.

china suarez mansion.jpg

Lejos de dejarlo pasar, Karina Iavícoli recogió el guante y le contestó a la China Suárez sin anestesia.

"La que expone todo el tiempo su casa es ella. ‘Ay, me compré un inodoro’. Está mostrando todo el tiempo cada centímetro cuadrado de la casa.

"Ella expone su intimidad y es un llamador para los que se dedican a esto (a robar)", cerró indignada.

La China Suárez tuvo que irse a vivir a un hotel

Según trascendió en las últimas horas, la actriz sufrió un robo: "Parecería que entraron a robar en el barrio de la China, pero la idea era entrar a la casa de ella. Sería por ésto que la China anda haciendo tour por los hoteles", publicaron.

"Me dijeron que es amorosa, súper simpática, lo cual me sorprendió. No me lo mandó su vieja, así que no arranquen con esas maldades jaja", escribió una testigo.

"El viernes a la tarde noche ingresó al Hilton de Pilar con Rufina y el sábado a la tarde, Vicuña alcanzó a Magnolia y Amancio. Se quedó hasta hoy a la mañana y se retiró con sus hijos", termina la fuente en Instagram.