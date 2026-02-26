¡Bombazo! La foto que confirma el nuevo noviazgo de Jesica Cirio

jesica cirio novioo Jesica Cirio oficializó su relación con Nicolás Trombino.

Días antes en LAM revelaron que Jesica Cirio y su novio se mudarían a vivir juntos pero que el empresario tendría una deuda millonaria en el edificio donde reside actualmente y podría ser demandado por falta de pago por sus vecinos y miembros del consorcio.

El noviazgo de Jesica Cirio y Nicolás Trombino

En Puro Show dieron más detalles del nuevo romance de Jesica Cirio."Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien. Con Nicolás Trombino. La primicia de ese romance la dio Fernanda Iglesias acá pero se lo adjudicó Laura Ubfal mucho después. Incluso Fernanda logró entrevistar gente que tenía denunciado a este chico con el que está ahora" arrancó Pampito en Puro Show.

"El se había ido de viaje durante un largo tiempo a Ibiza. Y ahora están re bien. Fueron juntos a una serie de eventos, ya se muestran. No salen de Puerto Madero" siguió.

Si bien Jesica Cirio estaría feliz con su nueva relación, Pochi de Gossipeame lanzó un escandaloso rumor sobre Tombrino. "A mi lo que me decían es que es un pibe re de la noche, muy picaflor, y que Jésica iba a terminar siendo una de tanta que tuvo y que tiene, con un montón. Así que bueno, lo habrá puesto en caja. Ahora fueron juntos a un casamiento en Uruguay", dijo.