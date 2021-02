¡Bombazo! Fuertes rumores de romance entre dos figuras de Masterchef Celebrity 2

Si bien Masterchef Celebrity 2aún no sale al aire, los rumores acerca de las internas entre los participantes no paran de salir a la luz, y en esta oportunidad de acuerdo a La Pavada de Diario Crónica habría surgido un inesperado romance entre dos participantes.

Según el sitio, el ex basquetbolista Hernán “Loco” Montenegro estaría muy interesado en Claudia Fontán, a quien habría invitado a salir varias veces aunque al parecer aún no se habría concretado la salida entre los concursantes.

Días antes Gastón Dalmau visitó Corta por Lozano y admitió que es el administrador del grupo de whatsapp que comparten todos los participantes.

"Me empezaron a pedir que armara el grupo de WhatsApp, me fueron pasando los números y fui agregando a medida que me los fueron mandando”, explico el actor.

Sin embargo, Marcelo Polino aseguró que Alex Caniggia no forma parte del grupo a lo que Dalmau contestó que si bien recibió invitación para el mediático no la acepto.

"Alex, estás invitado al grupo, cuando quieras aceptar”, agregó divertido mirando a cámara.

Además, Gastón reveló que a diferencia del resto de los concursantes, el hijo de Mariana Nannis suele alejarse cuando el grupo se junto a disfrutar de cafés o momentos de recreo en las grabaciones.