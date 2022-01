¡Bombazo! El anuncio de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez: "No había mejor forma de empezar el 2022"

Los jóvenes adoptaron un pequeño perrito y como no podía ser de otra manera, compartieron la noticia en su cuenta de Instagram junto a una imagen con el nuevo integrante de la familia.

barbie perro.jpg

"Bienvenido Darwin a la familia. No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo. ¡No entienden la ansiedad que manejábamos por conocerlo! No puede ser más bueno y dulce. No había mejor forma de arrancar el 2022", escribió Barbie junto a su posteo.

Preocupación por la salud de Barbie Vélez

El pequeño Darwin incluso ya tiene su propia cuenta de Instagram y fue muy bien recibido por Nazarena Vélez que expresó su alegría en las redes.

Sin embargo, Barbie Vélez viene de unas semanas complicadas.

Semanas antes de la llegada de Darwin, la hija de Nazarena borró su cuenta de twitter y generó dudas y sospechas entre sus seguidores.

Sin embargo, luego de algunos días, Barbie Vélez rompió el silencio y confesó que estuvo atravesando días muy complicados de salud.

Barbie Velez.jpg

Si bien no dio muchos detalles, la morocha reveló que incluso perdió su voz y que por este motivo tuvo que alejarse de las redes durante algunos días.

“Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar. Conocen un poco mi voz, saben que la tengo tomada todavía, pero no tenía voz”, expresó Barbie Vélez a través de su cuenta de Instagram.