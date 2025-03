cinthia fernandez roberto castillo.jpg ¡Bombazo! ¿Cinthia Fernández y Roberto Castillo en crisis?.

"La verdad mostré poco porque estaba preocupada por mi quiste y además, tengo mucho trabajo. No estoy peleada para nada. Lo amo más que ayer y menos que mañana", arrancó Cinthia. Tenemos dos casas. Vivimos algunos días en Escobar y otros en Capital", siguió junto a una imagen abrazada al abogado.

Cinthia Fernández trató a Floppy Tesouro de ladrona: "Sos la Morena Rial de las calzas"

Tras años de rumores sobre su mala relación, Cinthia Fernández y Floppy Tesouro se cruzaron en vivo y se dijeron de todo en el piso de LAM.

Invitadas como panelistas, Cinthia Fernández y Floppy Tesouro revelaron porqué no se llevan bien y, la morocha la destrozó tratándola de "ladrona de diseños".

Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de haberle copiado varias prendas de su colección de ropa deportiva. "La señorita en su cápsula hizo el mismo top...", dijo Cinthia mandando fotos confirmando su acusación.

cinthia fernandez floppy tesouro.jpg

Si bien Floppy Tesouro aseguró que no le copió y que jamás vio sus diseños antes de colaborar en una colección, Cinthia Fernández no pudo ocultar su malestar y hasta la comparó con Morena Rial. "Sos la Morena de las calzas" dijo. " No te fumo, ya está. No la fumo, puedo convivir en un programa todo bien, pero voy y no la saludo", cerró indignada.

Cinthia Fernández estalló y liquidó a Mauro Icardi: "Desubicado, enfermo..."

Cinthia se metió de lleno en el "Wandagate" y liquidó a Mauro Icardi luego de que se filtrara un audio del futbolista con su hija Francesca.

A través de su cuenta de X, Cinthia Fernández expresó su indignación y apuntó a Mauro Icardi cuestionando su desempeño como padre.

"Me parte el alma Francesca la hija de el imbécil de Mauro Icardi. Pobre nena. Cómo le vas a hablar así", arrancó la novia de Roberto Castillo.

cinthia fernandez enojo mauro icardi.webp

"Qué desubicado, agresivo, enfermo. No hay un límite de me estrujo el corazón. Chiquita linda ojalá estas niñas estén bien. Que alguien judicialmente se ocupe de esto. Es una locura", cerró Cinthia Fernández quien también vivió un divorcio público y escandaloso con su ex marido.