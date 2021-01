https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJez_ZknSWe%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Sorprendida por la cantidad de mensajes referidos al tema, Barbie se grabó y fue contundente. “La voy a contestar porque me lo están re preguntando. No, no estoy embarazada y no está ni en los planes cercanos”, comenzó diciendo.

“Me encantaría tener hijos, no sé cuándo, pero por ahora no”, cerró Barbie dejando la puerta abierta para su futuro con Lucas Rodríguez.

SE VIENE LA BODA

Barbie Vélez anunció el compromiso con su novio Lucas Rodríguez a mediados de diciembre del año pasado cuando viajaron juntos a Punta Cana. El hermano de su hermano (es hijo del fallecido marido de Nazarena Vélez, Fabián Rodríguez) le propuso casamiento en la playa, frente a su familia, y desde entonces, la modelo y actriz comenzó con los preparativos.

La propuesta fue de lo más romántica: de noche, a la luz de la luna en la playa y con un corazón en el suelo, formado por rosas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIrB-O9nRWH%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Al llegar a Buenos Aires se puso de inmediato a organizar su boda, de la que aún no se conoce públicamente la fecha.

Barbie y Lucas están conviviendo desde hace algunos años y en 2020 incluso atravesaron la cuarentena juntos en la casa de Nazarena acompañados por Thyago y Santiago Camaño el actual novio de la productora.