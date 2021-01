¡Reventó la red! La explosiva siestita de Wanda Nara

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJ89-jqBZfn%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

"Corte de pelo", escribió junto a la postal que recibió cientos de halagos hacia su nuevo estilo con comentarios como Bellisima, Te queda divino, Diosa, entre otros.

La rubia no tardo en pasear su look por las nevadas calles de Paris luciendo sus más lujosos looks de marcas impactantes como Dior, Balenciaga, Hermes entre otras.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJ8UH2WBOtM%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

Alejada de ese estilo glamorosa, ahora Wanda mostró su faceta más casual con una imagen después de su siesta. Sin maquillaje y con look deportivo, la rubia causo furor y reventó las redes.