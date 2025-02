¡Bombazo! Aseguran que Morena Rial maneja un negocio desde la comisaría

morena rial negocio carcel.webp Aseguran que Morena Rial maneja un negocio desde la comisaría.

"Publicidad administrada por #CM – Team de marketing”, se lee en el posteo de la hija de Jorge junto a un link que lleva a un sitio de apuestas aclarando la edad para participar. “+18 y con moderación”.

Se supo el pedido de Morena Rial al comisario: "Papas fritas y ...".

En medio de toda la repercusión mediática fue el mismo Cipolla quien se quejó de las condiciones en las que está Morena Rial denunciando que durmió en el piso, sin colchón, condiciones de higiene y comida.

Sin embargo, periodistas presentes en la comisaría revelaron que “vieron pasar comida” hacia el interior de la Comisaría 7ma de San Isidro.

morena rial detenida.jpg

"Específicamente pidió gaseosas y papas fritas. Por supuesto, un auxiliar del abogado fue, le compró y lo ingresó acá a la comisaría séptima de San Isidro donde la influencer está detenida desde ayer a las 22, porque antes había estado en San Telmo″, aseguró uno de los periodistas de TN.

El descargo de Jorge Rial

Jorge Rial rompió el silencio en su programa radial y además de mostrarse devastado por la detención de Morena Rial el conductor aseguró que dejará todo en manos de la justicia y no pedirá privilegios para su hija.

“Este momento es muy difícil, no se lo deseo a nadie. Además, uno se siente impotente, porque no sos vos, no te está pasando a vos... No quiero que haya privilegios. No los quiero. Obviamente quiero que sea bien tratada, pero digo, no privilegios. No hablaría con nadie para hacer nada especial”, comenzó Rial.

jorge rial descargo detencion morena.webp

“A ver, si cometió delitos, tiene que pagar por eso. Porque sabía lo que hacía. Entonces tiene que pagar, y ojalá que esto le sirva para aprender. Así como aposté a sus dos embarazos, que son momentos donde pensé que seguramente iba a cambiar, no cambió”.

“Esto es doloroso, es extremo, pero uno dice: ‘bueno, ojalá que con esto aprenda de una vez’. A ver, mi hija tenía y tiene todo para hacer lo que quisiera, para estudiar lo que quisiera, ustedes lo saben, para tener una vida mejor que esta, pero su elección fue otra. Su elección fue esta. No sé por qué. No entiendo por qué. En un momento le hizo click la cabeza y tomó la decisión de estar marginada".

"En estos últimos días hablamos bastante. Y ella me decía: ‘Papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer’. Cosa que me indignó. Lo último que uno tiene que hacer es cometer un delito. Hay mil cosas para hacer antes. Dejarse ayudar, por ejemplo. Laburar. Hay un montón de cosas previas a cometer un delito. Para mí eso no es excusa y no se la voy a aceptar nunca, a esa excusa”.

¿Cuál es la situación legal de Morena Rial?

“Estamos pendientes de la causa judicial. Está detenida en una comisaría de Capital Federal. Según tengo entendido va a ser trasladada a provincia, donde se realizaron los hechos Este hecho es previo al que todos conocemos. Así que nada, para mí fue sorpresivo porque yo desconocía todo esto. Yo pensaba que el tema había sido ese puntual. Estoy preparado para que sea lo que sea”, explicó Rial.

“Voy a estar al lado de ella en lo que necesite como padre. Pero repito, no para que tenga privilegio ni nada. Creo que, si ella tomó la decisión de esta vida, ella también sabía las consecuencias que tenía esto”.

“No la voy a abandonar, no la voy a dejar sola. Sobre todo, y especialmente, por mi nieto (Amadeo). Que no tiene nada que ver con eso. Tiene cuatro meses, es chiquito, no sabe nada de esto”.

“Por suerte, en estos hechos, no estaba él involucrado. No era como la última vez. Lo más doloroso para mí fue ver esa foto de mi nieto rodeado de agentes de la policía. Para mí fue mortal, es fatal eso”.