Bianca Iovinetti y Rodrigo Noya fueron una de las parejas más frescas del Súper Bailando.

A pesar del compañerismo que mostraron en la pista, los jóvenes que fueron eliminados del certamen tendrían una relación que va mucho más allá de la amistad.

La información la reveló Mimi en Confrontados, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte.

"Yo no sé si él (Noya) sigue de novio, pero me mandan la data. Estaban en el mismo boliche, ambos en una mesa vip con sus amigos. Me dijeron que se estaban destruyendo, casi teniendo sexo, literal, en el boliche", contó Mimi, con las imágenes de la salida nocturna de Bianca y Rodrigo en pantalla, súper cómplices.

Iovenitti subió una historia a Instagram, confirmando el encuentro nocturno con el actor, con quien se filmó bailando y divirtiéndose.

A principios de septiembre, la relación de pareja entre Fede Bal y Bianca llegó a su final. Desde entonces, cada uno continuó con su vida por separado y afrontando rumores de nuevas conquistas.