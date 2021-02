Beto Casella furioso con la fiesta de More Rial en Carlos Paz

"Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado", reconoció el ex conductor de Instrusos con un tuit después de los videos y fotos del festejo de cumpleaños de More Rial que se filtraron en redes.