Benjamín Vicuña letal tras las fotos de la China Suárez e Icardi en Turquía: "Tanta verguenza"

En Intrusos, Benjamín Vicuña no ocultó su incomodidad y fue letal con sus declaraciones. "En verdad es que trato de no estar tan al tanto, porque hay mucha información, cosas que están buenas, otras que no. Yo sé cuál es la interna. Me da tanta vergüenza tener que hablar de cosas domésticas, como permisos, viajes, vida familiar, cómo uno se arregla. Tener que estar como dando explicaciones es rarísimo”, comenzó el actor.

"Los niños no deben estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Quizá debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelotudez que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños”, dijo sobre los comentarios que están haciendo sobre sus hijos.