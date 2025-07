vicuña china mauro.avif Benjamín Vicuña le declaró la guerra a la China Suárez y puso límites.

“La decisión responde a la intención de garantizar que cualquier salida del país de los menores sea acordada por ambos padres y no determinada de forma unilateral”, habrían asegurado desde el lado del actor.

La China Suárez paseando con las hijas de la China Suárez sin Icardi

Explosión en las redes sociales por una nueva foto de la China Suárez paseando con las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara por las calles de Buenos Aires.

Durante la noche del miércoles se viralizaron imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi cenando con Francesca e Isabella y una de las hijas de la China.

Yanina Latorre dio todos los detalles en sus stories de Instagram. "Adivinen dónde están Mauro, sus hijas y la nipona", arrancó. "En Gardiner cenando, felices... Todos juntos amoor", siguió.

Ahora, la cuenta de instagram de LAM publicó una postal de la China Suárez caminando con las hijas de Wanda Nara y sin la presencia de Mauro Icardi. "¿Esto se puede señor juez?", escribieron.

La dramática decisión que tendrá que tomar la China Suárez por su viaje a Turquía

En cuanto a Rufina Cabré, Yanina Latorre aseguró que su padre Nicolas Cabré no estaría feliz con la situación.“Y Cabré no estaría soltando a la nena. Ella decía que la nena termina el año acá y que el año que viene Cabré se la da con la condición de verla una vez por mes; pero a mí, la parte de Cabré, me dicen que es al revés”, añadió.

“Ella va a tener que poner en la balanza y ver qué es más importante, si el novio o sus hijos. Y de última vivir acá con sus hijos e ir a ver cada tanto al novio, como hace Carolina “Pampita” Ardohain que está de novia con un señor que vive en Estados Unidos”, cerró.