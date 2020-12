Belu Lucius furiosa con la producción de Masterchef Celebrity: "Nunca me reí de Rocío"

Rocío Marengo se quebró frente al jurado - MasterChef Argentina 2020

En esta oportunidad los participantes tuvieron que buscar ingredientes, dejarlos en su mesada y luego rotar de estación dos veces. Por este motivo los concursantes finalmente tuvieron que preparar su plato con elementos que no fueron elegidos por ellos.

Si bien se vivió una noche muy estresante, fue Rocío Marengo quien no pudo ocultar su enojo y si frustración. La rubia incluso se quejó con Santiago del Moro y disparó contra sus compañeros por los ingredientes que buscaron en el mercado.

Mientras Rocío lloraba en un momento se escuchaba hablar a Belu Lucuis diciendo “Vieron que acá hay que llorar” como si estuviera hablando del llanto de Marengo.

Furiosa con estas imágenes Belu utilizó su cuenta de twitter y criticó la edición que hicieron de sus palabras: "No me gustó cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Rocío. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo".