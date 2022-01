Barbie Vélez se puso un piercing y explotó todo

Súper jugada, Barbie Vélez eligió ponerlos en su rostro. La top lució uno en su boca y otro en su nariz y preguntó la opinión de sus followers.

"Me compré piercings falsos para ver cómo me quedarían. ¿Qué opinan?", escribió Barbie recibiendo las más variadas opiniones aunque varios le recomendaron no sumarse a esa tendencia.

Barbie Vélez arrasó el Carnaval

Semanas antes, Barbie Vélez viajó para participar del Carnaval de Gualeguaychú y sorprendió a todos los presentes.

A pesar del aumento de casos de coronavirus, Barbie Vélez participó del mega evento que contó con la presencia de más de 20 mil espectadores.

barbie velez carnaval 2.jpeg

Lo cierto es que la hija de Nazarena fue la figura invitada para la inauguración del evento con el fin de desfilar junto a la comparsa del Club de Pescadores. Al llegar, Barbie sorprendió a todos los presentes ya que se mostró acompañada no solo de su marido Lucas Rodríguez sino también de la mismísima María Becerra.

Si bien Barbie no llevó la vestimenta típica de carnaval, lució divina con un enterito negro que le quedaba a la perfección.

Barbie Vélez angustiada por su accidente

La hija de Nazarena Vélez suele compartir posteos de su vida cotidiana en su cuenta de Instagram. Fanática del fitness, Barbie entrena todas las semanas.

Sin embargo, en una de sus últimas visitas al gym, la morocha tuvo un accidente y se esquinzó el tobillo.

Fue la misma Barbie Vélez la que subió un video contando lo sucedido y explicó su indignación ya que el accidente ocurrió al finalizar su entrenamiento y no mientras lo hacía.

barbie velez gimnasio 2.jpg

“Hola, ¿cómo están? Bueno, la cuestión es la siguiente…”, comenzó diciendo Vélez en su video y no tardó en tentarse. Luego, entre risas añadió: “Les juro que me río de mi mala leche, no lo puedo creer”.

Luego, le confesó a sus más de tres millones de seguidores: “¿Pueden creer que me esguincé el tobillo? Así como lo escuchan, me esguincé el tobillo. Encima, de la manera más tonta”.

Barbie arrancará ahora con rehabilitación para su tobillo.