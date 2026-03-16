Así luce hoy Kendra Wilkinson, la conejita de Playboy que enamoró a Hugh Hefner

Kendra Wilkinson, una de las conejitas de Playboy elegida para protagonizar ‘Girls Next Door’ junto a Holly Madison y Bridget Marquardt se defendió de las críticas sobre su aspecto.
A sus 40 años, Kendra Wilkinson salió con los tapones de punta luego de que la acusaran de estar "envejeciendo mal". La ex novia de Hugh Hefner realizó un impactante descargo en su cuenta de Instagram.
"Solía usar un filtro de luz, pero ahora me estoy abrazando tal y como spy. Vi los comentarios de mucha gente diciéndome que 'envejecí mal'", arrancó en el posteo que publicó para celebrar el Día de la Mujer.
"No me importa envejecer 'mal'. ,Estoy bien con envejecer 'pobremente' o 'mal'. Por alguna razón incluso estoy más feliz de lo que he estado últimamente, con un poco de aumento de peso y arrugas, y no voy a a atar mi felicidad de nuevo a la energía negativa", expresó. "Soy una mujer equilibrada, soltera, positiva y divertida que ama la vida y espero poder manejar este sentimiento para siempre ahora después de trabajar duro para llegar a este lugar", agregó.
"Era muy joven cuando empecé la televisión y viví unos locos y caóticos 20 años, siempre intentando impresionando a otros. Pero ahora se trata de MÍ, me estoy devolviendo amor propio a mí, incluso con menos dinero y mucho menos fama", destacó.
"Ahora soy una agente inmobiliario y madre de dos hermosas personas de 16 y 11 años. Verlos crecer fue mi felicidad sobre todo lo demás. ¡Estoy más que agradecida por quien soy hoy", concluyó.
La vida de Kendra Wilkinson tras brillar en Playboy
Kendra Wilkinson entró a la mansión de Playboy a sus 18 años, siendo una de las tres playmates reconocidas como "novias oficiales" de Hugh Hefner.
Tras cinco años como conejita, Kendra Wilkinson se alejó de los medios y dio el sí quiero en una ceremonia dentro de la mansión Playboy junto al jugador de fútbol americano Hank Baskett.
Kendra Wilkinson y Hank Baskett tuvieron dos hijos en común y se divorciaron en 2018 luego de supuestas infidelidades del futbolista con una modelo transgénero.