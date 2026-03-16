Así luce hoy Kendra Wilkinson, la conejita de Playboy que enamoró a Hugh Hefner

"No me importa envejecer 'mal'. ,Estoy bien con envejecer 'pobremente' o 'mal'. Por alguna razón incluso estoy más feliz de lo que he estado últimamente, con un poco de aumento de peso y arrugas, y no voy a a atar mi felicidad de nuevo a la energía negativa", expresó. "Soy una mujer equilibrada, soltera, positiva y divertida que ama la vida y espero poder manejar este sentimiento para siempre ahora después de trabajar duro para llegar a este lugar", agregó.

kendra wilkinson 40 años Así luce hoy Kendra Wilkinson, ex conejita de Playboy.

"Era muy joven cuando empecé la televisión y viví unos locos y caóticos 20 años, siempre intentando impresionando a otros. Pero ahora se trata de MÍ, me estoy devolviendo amor propio a mí, incluso con menos dinero y mucho menos fama", destacó.

"Ahora soy una agente inmobiliario y madre de dos hermosas personas de 16 y 11 años. Verlos crecer fue mi felicidad sobre todo lo demás. ¡Estoy más que agradecida por quien soy hoy", concluyó.

kendra wilkinson 40 años Kendra Wilkinson se alejó de los medios y trabaja como agente inmobiliaria.

La vida de Kendra Wilkinson tras brillar en Playboy

Kendra Wilkinson entró a la mansión de Playboy a sus 18 años, siendo una de las tres playmates reconocidas como "novias oficiales" de Hugh Hefner.

Tras cinco años como conejita, Kendra Wilkinson se alejó de los medios y dio el sí quiero en una ceremonia dentro de la mansión Playboy junto al jugador de fútbol americano Hank Baskett.

kendra wilkinson hank family Kendra Wilkinson y Hank Basnett junto a sus hijos.

Kendra Wilkinson y Hank Baskett tuvieron dos hijos en común y se divorciaron en 2018 luego de supuestas infidelidades del futbolista con una modelo transgénero.