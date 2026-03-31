Así es como Wanda Nara manipulará el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi

Además, el contrato de Mauro Icardi terminaría el 18 de mayo y no en junio, lo que anticiparía las decisiones del jugador para su futuro laboral y una posible mudanza junto a la China Suárez.

Wanda Nara protagonizó un escándalo en el tran bala de Tokio

Junto a su novio Martín Migueles, Wanda Nara fue escrachada por un pasajero que viajó junto a ellos en un tren acusándolos de estar a los gritos.

“Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: No quiero estar cerca de estos tipos. Entonces me di cuenta de que estaba justo detrás de mí... Fue un infierno, incluso en el vagón verde, ya no hay sensación de seguridad. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables, es más bien como: ¿Estos tipos hablan en serio?”, escribió furioso en su cuenta de X.

wanda nara tran tokyo Wanda Nara y su novio escrachados en Tokyo.

La cuenta de Pochi de Gossipeame publicó el mensaje que no tardó en viralizarse con nuevas acusaciones contra Wanda Nara. "Es una argentina asquerosa y vulgar", escribieron algunos followers furiosos con Wanda.