Tras el comentado paso de la China Suárez y Mauro Icardi por Argentina, salió a la luz el plan secreto que tendría Wanda Nara para el futuro de la pareja, lejos de Turquía.
Así es como Wanda Nara manipulará el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi
Salió a la luz la estrategia secreta de Wanda Nara para manejar los próximos planes de la China Suárez y Mauro Icardi. Todos los detalles
Desde hace varios meses corren versiones sobre el fin de la carrera de Mauro Icardi en el Galatasaray con posibilidades de regresar a jugar en algún equipo italiano lo que beneficiaría a Wanda Nara según reveló la periodista Naiaraa Veechio.
“Wanda quiere que Icardi juegue en Italia, son pro familia e hijos y el embargo es automático de su sueldo”, explicó Vecchio. “En Milán hay un expediente y una jueza que le pide dos millones de euros por el divorcio. En Turquía el escenario es más complejo”, agregó.
Además, el contrato de Mauro Icardi terminaría el 18 de mayo y no en junio, lo que anticiparía las decisiones del jugador para su futuro laboral y una posible mudanza junto a la China Suárez.
Wanda Nara protagonizó un escándalo en el tran bala de Tokio
Junto a su novio Martín Migueles, Wanda Nara fue escrachada por un pasajero que viajó junto a ellos en un tren acusándolos de estar a los gritos.
“Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: No quiero estar cerca de estos tipos. Entonces me di cuenta de que estaba justo detrás de mí... Fue un infierno, incluso en el vagón verde, ya no hay sensación de seguridad. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables, es más bien como: ¿Estos tipos hablan en serio?”, escribió furioso en su cuenta de X.
La cuenta de Pochi de Gossipeame publicó el mensaje que no tardó en viralizarse con nuevas acusaciones contra Wanda Nara. "Es una argentina asquerosa y vulgar", escribieron algunos followers furiosos con Wanda.