Aseguran que Nora Colosimo fue la primera en enfuerecer a Mauro Icardi antes de llegar al Chateu

"Él ya venía él con un estado de enojo previo, probablemente porque la resolución se conoció unos minutos antes y decía que no podría estar presente su pareja en estos días que estaba con las menores", agregó sobre el enojo de Mauro Icardi al no poder llevar a sus hijas con la China Suárez.

Cuántos días estará Mauro Icardi sin poder ver a sus hijas tras su violento reencuentro

En los videos que trascendieron, se pudo ver a Mauro Icardi enfurecido en el Chateau de Wanda Nara, negándose a bajar de sus brazos a una de sus hijas que lloraba desconsolada.

Ahora, Yanina Latorre dio más información de las consecuencias y sanciones que tendrá Mauro Icardi por su comportamiento y, confirmó la renuncia de sus tres abogadas.

“Seguramente ahora Mauro Icardi no podrá ver a las hija por 180 días”, dijo sobre la determinación del fiscal. Además, reveló que hasta el momento no ha encontrado nuevos abogados que quieren representarlo. “Las abogadas de Mauro todavía no pudieron renunciar oficialmente. Mauro no consigue abogado… a los que contacto le dijeron que no”, explicó Yanina Latorre en sus stories.

