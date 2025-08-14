stephie moreno amante demichelis Aseguran que Martín Demichelis engañó a Evangelina Anderson con una DJ: las fotos.

“Ella es DJ, es tope de gama, es muy linda. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico... Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, agregó el panelista.

Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral para sus 42

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

evangelina anderson taparrabos floral Evangelina Anderson

La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.

Evangelina Andersona deslumbró en microbikini aleopardada

Al igual que tops como Zaira Nara y Martita Fort, Evangelina Anderson eligió el verano europeo como destino regresando a la mansión que tiene en Marbella.

Acompañada por su familia, Evangelina Anderson está compartiendo fotos y videos de sus actividades durante el día y, como siempre, no faltaron sus posados en microbikini.

evangelina anderson bikini animal print Evangelina Anderson

Evangelina Anderon arrancó sus vacaciones más sexy que nunca luciendo una microbikini colaless de estampado animal print de leopardo que provocó un terremoto de likes.