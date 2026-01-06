Aseguran que Luciano Castro engañó a Griselda Siciliani: el audio comprometedor

luciano griselda engaño Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani.

Fernanda Iglesias explicó que la mujer en cuestión no sabía de la fama y estado sentimental de Luciano Castro. "A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos".

Cómo fue la relación de Luciano Castro con otra mujer en Madrid

"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.

Además, la periodista sacó a la luz la mentira que Castro le dijo para evitar que se cruzara con Griselda Siciliani quien viajó a visitarlo."Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.

"La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".