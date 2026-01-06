A pesar de que días atrás se viralizaron fotos de Luciano Castro y Griselda Siciliani de vacaciones en Brasil, la pareja fue noticia de todos los portales luego de que se filtrara una supuesta infidelidad del actor.
Aseguran que Luciano Castro engañó a Griselda Siciliani: el audio comprometedor
En Puro Show revelaron que Luciano Castro habría tenido una aventura con otra mujer en España . Todos los detalles
Según revelaron en Puro Show, Luciano Castro habría conocido a una mujer de 28 años en un restarutente de Madrid durante el mes de noviembre, hubo besos y hasta mostraron un audio que Luciano le mandó a la joven.
"Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada.Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos", le decía Luciano Castro con mucha insistensia para encontrarse.
Fernanda Iglesias explicó que la mujer en cuestión no sabía de la fama y estado sentimental de Luciano Castro. "A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos".
Cómo fue la relación de Luciano Castro con otra mujer en Madrid
"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.
Además, la periodista sacó a la luz la mentira que Castro le dijo para evitar que se cruzara con Griselda Siciliani quien viajó a visitarlo."Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.
"La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".