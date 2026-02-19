Luego de la sorpresiva visita de Guido Icardi al piso de Intrusos, Ivana Icardi salió con los tapones de punta en sus redes sociales y habló como nunca de su infancia con Mauro Icardi.
Apareció Ivana Icardi y reveló el drama secreto de la familia de Mauro Icardi
La hermana de Mauro Icardi revolucionó las redes sociales con la confesión más impactante sobre su familia. Los detalles
Entre sus declaraciones, Guido Icardi habló del quiebre de la familia por la separación de sus padres a lo que Ivana Icardi respondió con un fuerte descargo defendiendo a su madre acompañada por un video junto a Mauro Icardi de niños.
"Un video con nuestros amigos de infancia, con los que pasamos años inolvidables y siempre estuvieron incluyéndonos siendo recién llegados a Canarias y sin amigos. Mauro y yo pasábamos fines de semana y vacaciones de verano con nuestros amigos: él con ellos y yo con la familia vecina de ellos, que nunca los olvidaré".
"Mi mamá nos daba la posibilidad de poder disfrutar de vacaciones y diversión con ellos, ya que lamentablemente el dinero no alcanzaba para hacerlo nuestra familia y tanto mi padre como mi madre, tenían que trabajar para mantenernos", comentó profunda Ivana.
"Además de que la situación cada vez que se hablaba era tensa. Y no por mi madre, que es una mujer extremadamente generosa. Quiero que vean el video y me digan si eso no es una madre amorosa. Y los que quieran instalar otra cosa, seguiré desmintiéndolos las veces que haga falta", siguió. "En todas las historias siempre hay varias versiones, y la verdad absoluta no existe. Pero la realidad es que mi madre merece amor y respeto por todo lo que hizo y hace. Punto", cerró.
La foto del escándalo: Guido Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles
Tras su paso por Intrusos, el hermano de Mauro Icardi fue por más y se mostró con Wanda Nara.
En la noche del miércoles las redes sociales estallaron con imágenes de Guido Icardi posando junto a Wanda Nara, Maxi López y hasta Martín Migueles, novio de Wanda.
A pesar de la feroz pelea y distanciamiento que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara y luego de que el futbolista expresara su enojo por la cercanía de sus hijas con Migueles, su hermano Guido disfrutó de una cena familiar.
Además, se mostró feliz por el encuentro con sus sobrinas Francesca e Isabella quienes también dijeron presentes como se vio en la catarata de fotos que publicó Wanda Nara presumiendo su reunión.