Apareció Ivana Icardi y reveló el drama secreto de la familia de Mauro Icardi

"Mi mamá nos daba la posibilidad de poder disfrutar de vacaciones y diversión con ellos, ya que lamentablemente el dinero no alcanzaba para hacerlo nuestra familia y tanto mi padre como mi madre, tenían que trabajar para mantenernos", comentó profunda Ivana.

ivana mauro

"Además de que la situación cada vez que se hablaba era tensa. Y no por mi madre, que es una mujer extremadamente generosa. Quiero que vean el video y me digan si eso no es una madre amorosa. Y los que quieran instalar otra cosa, seguiré desmintiéndolos las veces que haga falta", siguió. "En todas las historias siempre hay varias versiones, y la verdad absoluta no existe. Pero la realidad es que mi madre merece amor y respeto por todo lo que hizo y hace. Punto", cerró.

La foto del escándalo: Guido Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles

Tras su paso por Intrusos, el hermano de Mauro Icardi fue por más y se mostró con Wanda Nara.

En la noche del miércoles las redes sociales estallaron con imágenes de Guido Icardi posando junto a Wanda Nara, Maxi López y hasta Martín Migueles, novio de Wanda.

A pesar de la feroz pelea y distanciamiento que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara y luego de que el futbolista expresara su enojo por la cercanía de sus hijas con Migueles, su hermano Guido disfrutó de una cena familiar.

guido icardi wanda maxi Guido Icardi se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles.

Además, se mostró feliz por el encuentro con sus sobrinas Francesca e Isabella quienes también dijeron presentes como se vio en la catarata de fotos que publicó Wanda Nara presumiendo su reunión.