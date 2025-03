Ángel de Brito liquidó Morena Rial: "Bola de caca, mala hija y pésima madre"

Lejos de dejarlo pasar, Ángel de Brito explotó en X y fue letal con la hija de Jorge Rial. "Me lavaba las manos después de tocarte, bola de mier..., chorra, macumbera, mala hija y pésima madre”.

morena rial angel.avif Ángel de Brito liuidó Morena Rial: "Bola de caca, mala hija y pésima madre".

Feroz pela entre Morena Rial y Yanina Latorre

"¿Qué opinas de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa? le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram y Morena Rial fue por todo: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió picante.

Yanina Latorre atendió a Morena Rial en su programa Salvese quien Pueda y fue letal. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo Yanina.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.

yanina latorre morena.jpg

Morena Rial se peleó con la ex novia de su novio: "Andá a vender tortafritas"

Aseguran que Morena Rial volvió a apostar al amor y estaría en pareja con un joven llamado Eric Gomez desde hace más de dos meses.

Si bien Morena Rial negó las versiones, se filtraron mensajes de Eric confirmando su relación e incluso salió su ex novia Yazmin a confirmar el rumor.

morena rial yazmin eric.webp

Además, Yazmin y su hermana lo mandaron al frente en LAM y hasta mostró tremendos audios que le mandó Eric amenazándola y acusándola de colgarse de la fama de Morena Rial.

En medio de su visita a LAM, Ángel de Brito se comunicó con Morena Rial quien no quiso cruzarse con la ex de su novio pero, fiel a su estilo, le mandó un mensaje sin anestesia. "Jamás haría un cruce con estas chicas. Que vuelvan a vender tortafritas", escribió la hija de Jorge Rial.