Ángel de Brito confirmó el grave estado de L-Gante y la desesperación de Wanda Nara

lgante a las piñas.jpg

Además, el conductor habló del problema de adicciones de L-Gante. "Su otro problema son las adicciones. No está pasando un buen momento por eso separó de Wanda Nara. Ella lo adora, lo ama pero no puede convivir con ese mundo porque ella tiene otra realidad y no sabe como lidiar con ese tema y todo lo que lo rodea", explicó Ángel sobre la crisis que atraviesa la pareja.

La reacción de Wanda Nara tras los rumores de romance entre L-Gante y Morena: "Le avisan que ..."

Salieron a la luz mensajes, conversaciones y audios del ex cómplice de Morena Rial en los que confirma el romance de la hija de Jorge Rial con L-Gante y Wanda Nara no se quedó callada.

De acuerdo a lo que se mostró en LAM, Morena Rial habría tenido al menos un encuentro con L-Gante y hasta con su abogado Alejandro Cipolla.

Luego de que salió a la luz esta explosiva información, Wanda Nara no dudó en confirmar su amor por L-Gante dedicándole una romántica postal donde se los ve juntos y abrazados.

wanda nara lgante colombia.jpg

"Le avisan que lo extraño", escribió Wanda Nara junto a la imagen agregando una bandera de Colombia, país donde se encuentra L-Gante en este momento.