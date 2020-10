Andrea Frigerio desolada, tras la decisión de su hija de irse del país

View this post on Instagram

Hoy quiero compartir con ustedes la historia de mi mamá , Martha Di Paola.Mi mamá se recibió de maestra y con ese espíritu y desinterés que anima a los docentes el Lunes 17 de Junio de 1957 y con sólo 18 años empezó junto a otra colega de 19 años, su tarea de maestra de los 42 alumnos que se inscribieron en la escuelita N `24. Las dos maestras llegaban desde la capital( era tan lejos como hoy pero sin ningun medio de transporte disponible y con caminos muy precarios),en un tren que se tomaban en Retiro hasta Garín y de allí eran trasladadas en Sulky hasta la escuela. Despues hicieron dedo,viajaron en colectivo y con el correr de los años mi mamá se pudo comprar un citroen 2cv e ir manejando hasta allá. En tiempos donde se pone en duda el esfuerzo y la palabra mérito esta tratando de ser devaluada,quería compartir esta historia de vida de una argentina que lo dió todo porque creía en su país. Hoy mi hija y muchos hijos se están yendo a vivir a otra parte porque ya no creen en nuestro país.Qué gran pena.Qué lástima,.Qué dolor! Les dejo unas fotos. Un beso