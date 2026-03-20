Mientras se sigue ampliando la lista de famosas que dejaron de seguir a Emilia Mernes en sus redes, salió a la luz alarmante información sobre su estado de ánimo.
Alarma por la salud de Emilia Mernes tras el unfollow masivo: "Está..."
Preocupación por el estado de Emilia Mernes en medio de la polémica con Tini, María Becerra y más. Los detalles
En medio de la polémica y escandalosas versiones sobre el accionar de Emilia Mernes con Tini Stoessel,María Becerra y hasta esposas de jugadores de la Selección, la cantante se encuentra de lo más afectada por todos los dichos.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló que fuentes cercanas a la cantante le confirmaron que Emilia no está bien y que "está muy deprimida".
"No le gustaron las versiones, no por nosotros sino por todo el mundo", siguió la conductora quien invitó a Emilia Mernes ha dar su versión de los hechos."Le ofrecí derecho a réplica y estoy esperando. Que me cuente una historia y que la gente decida", explicó.
Porqué las botineras no quieren a Emilia Mernes
Los seguidores quedaron impactados al comprobar que tanto Antonela Roccuzzo como Valentina Cervantes, mujeres de la Selección Nacional, tampoco siguen a Emilia Mernes en sus redes.
En medio de todo esto salió a la luz la actitud de "Tatiana" que habría tenido Emilia Mernes con un jugador de la Selección según revelaron en Lape Social Club.
"A Emilia la dejaron de seguir: María Becerra y Tini, por ende, los fanáticos de ambas. Antonela Roccuzzo y también Valu Cervantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando las mujeres de los jugadores te dejan de seguir no es que ellas van a decir 'Ay, somos amigas de Tini y la dejamos de seguir'. No es así. Ya estuve averiguando y habría habido un acercamiento de Emilia con alguien de la Selección", contó Paula Varela.
"Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es una persona casada. De hecho, casi todos los jugadores de la Selección están casados", siguió sobre el escándalo que enfureció a las esposas de los jugadores.