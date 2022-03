¡Ajustadísimo! El tremendo look de Martita Fort que reventó la noche de Los Ángeles

martita ultima noche.jpg

Fue la misma heredera quien subió historias a su cuenta de Instagram. Para la ocasión, Martita Fort eligió un conjunto de corset negro con tachas y pantalón de cuero súper sexy.

Además dejó a al vista todos sus tatuajes varios de ellos inspirados en la memoria de su padre Ricardo Fort.

La fiesta de 18 de Felipe y Martita Fort

Felipe y Martita Fort recibieron sus 18 con una lujosa cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Los Ángeles

Los mellizos estuvieron acompañados por su niñera, su tío Eduardo Fort y Rocío Marengo, entre otros.

Fueron los mismos protagonistas y sus invitados quiénes subieron historias y videos permitiendo que sus followers vieran parte de lo que estaba pasando en su celebración.

martita fiesta 2.jpg

El look de Martita Fort para recibir sus 18

En cuanto a los looks, fue Martita Fort la que sorprendió con el osado vestido que eligió.

La joven llevó un diseño negro con cut-outs dejando parte de su piel al descubierto y lo combinó con unas botas bucaneras súper jugadas.

En una de las imágenes que subió, se la vio luciendo el outfit completo y sorprendió con su osadía.

martita fiesta 3.jpg

La mala relación entre Gustavo Martínez y la niñera de Felipe y Martita Fort

A casi una semana de su trágica muerte, Felipe y Martita Fort viajaron a Miami en compañía de Marisa, su niñera, y en Intrusos revelaron la mala relación que la acompañante de los herederos habría tenido con Gustavo Martínez los últimos años.

"Me dicen del entorno de Karina que ella aisló a Gustavo Martínez de los chicos de a poco, que no lo quería para nada, lo odiaba me dicen”, expresó Lucas Bertero. “Por eso ella tomó mucho protagonismo este último tiempo que Gustavo estaba mucho más relegado por el tema de salud", explicó.

Virginia Gallardo, por su parte, se mostró muy sorprendida. “¡Que raro! Desconozco. Juntos formaron un buen equipo de trabajo, después en mi ausencia no sé qué habrá pasado en el tiempo y aun así Marisa siempre súper respetuosa”, sentenció la panelista.