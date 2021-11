¡Ahora sí! Paula Chaves habló del escándalo de la China Suárez y fue contundente

paula 3.jpg

Vero Lozano le consultó sobre las últimas versiones que además de Wanda, Mauro, y la China Suárez, involucraron al esposo de Zaira Nara en el supuesto encuentro secreto entre el futbolista y la actriz

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo Paula Chaves algo incómoda.

Luego, Vero Lozano le consultó si ella es más amiga de Zaira o de China Suárez y Paula contó por qué Nara es más cercana que la actriz: “Zaira es la Madrina de mi hija y yo la amo”.

“Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación”, continuó indagando mientras Paula Chaves solo respondió asintiendo.

“¿Zaira está bien? Porque habían dicho que se había peleados con su marido”, le consultó Vero Lozano a la invitada, quien aseguró: “Zaira está muy bien, está bárbara”.

Días antes, Zaira Nara decidió hablar luego de que su esposo fuera señalado como cómplice de Mauro icardi en un supuesto encuentro que habrían tenido Mauro y la China en un hotel en París.

La palabra de Zaira Nara en contra de La China: "Yo de ella no sé qué pensar"

Este suceso se habría dado mientras Zaira Nara y Wanda disfrutaban de un viaje de hermanas en Milán.

Ángel de Brito habló sobre estas versiones con Zaira y reveló cuál fue la respuesta de la morocha.

"Le pregunté a Zaira por lo que contó Amalia Granata”, empezó diciendo Ángel de Brito sobre la charla que tuvo con la modelo. “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el ‘amantazgo’ con la China Suárez. Les leo textual lo que me dijo”, señaló en Los Ángeles de la mañana antes de leer los dichos de la animadora.

“No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, replicó el conductor. “Y no puedo decir el calificativo”, acotó él haciendo alusión al picante comentario que esbozó Zaira.

"Yo de ella no sé qué pensar”, fue la fuerte frase que lanzó la modelo sobre la China. “Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más pero no lo voy a leer”, acotó, picante De Brito.

“Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”, aseveró. “¡Qué obvios son los hombres! Por eso a las mujeres no las agarran nunca”, concluyó súper filoso.