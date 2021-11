¡La detesta! Marcela Tinayre habló de las vacaciones que vivió con la China Suárez y Nacho Viale y la fulminó

china nacho viale.jpg

En ese viaje, Marcela Tinayre no habría tenido la mejor de las impresiones de la China Suárez y hasta tuvo que ponerle los puntos por su mala actitud.

"No la conozco tanto a la China. No la sigo, no la tengo. Se acababa de ir del programa de Casi ángeles cuando estaba con Nacho", comenzó diciendo la rubia en Intrusos sobre el inicio del romance entre la joven y el productor.

"Me acuerdo que estuvo en mi casa de Uruguay y ella se acababa de ir y había algo que me llamaba la atención. Era algo que todos los días… Que ´fulano me sacó, que sultano…´”, empezó la mamá de Juana y Nacho.

Y un día le dije: "Flaca, estamos veraneando, ¡a mí me importa un carajo lo que te pasó! Resolvelo con alguien, ¡pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto!", contó que le paró el carro a Eugenia Suárez.

"Y así fue… No la vi mucho más", señaló entonces, antes de aclarar que la China no hablaba pestes de la gente de la casa, por que, si no, se armaba. "De mi familia no va a decir nada porque le pongo un shot en dos minutos. Era de la situación, de sus productores, de la gente con la que trabajaba”, indicó.

"Yo te voy a decir la verdad… Yo me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca le presté mucha atención", concluyó fulminante Marcela Tinayre.