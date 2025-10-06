Afirman que Mauro Icardi volvería al país para el casamiento de Nicolás Cabré

icardi china nicolas cabre Mauro Icardi podría llegar a la Argentina en diciembre para el casamiento de Nicolás Cabré.

A pesar de los deseos de Mauro Icardi de regresar a la Argentina, en DDM explicaron que el futbolista podría tener problemas para salir del país por no resolver su juicio de alimentos con Wanda Nara. "Si hay una orden judicial que lo puso en la lista de deudores alimentarios, sí (podría tener problemas si pisa suelo argentino). Si lo mandaron a Migraciones, sí, explicó la abodada Carla Junqueira, especialista en derecho internacional.

Los planes de Mauro Icardi en Argentina

Días antes, Facundo Ventura reveló que en su regreso al país, Mauro Icardi rompería el silencio por primera vez y hablaría como nunca antes de su batalla con Wanda Nara.

“Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, arrancó el periodista. "Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”, siguió.

Además, comenzó a circular que Alejandro Fantino podría ser quien lo entreviste ya que el conductor fue el único en entrevistar a la China Suárez, luego de que estallara todo el escándalo con Wanda Nara tras el encuentro de la actriz con Mauro Icardi en París.