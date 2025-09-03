pampita ropa interiorr A sus 47 años, Pampita se mostró en ropa interior y causó furor: la foto viral.

En la imagen compartida por Pampita se puede ver a la top presumiendo su lomazo tallado a sus 47 años en un conjunto de bombacha hilo dental de ultra XS y corpiño de encaje de lo más aduaz.

Pampita y Nicole Neumann posaron juntas y volvió el escándalo: ¿quién le puso el apodo?

Pampita y Nicole Neumann revolucionaron la glamorosa gala de Para Ti posando juntas por primera vez, luego de años de distanciamiento y peleas.

En LAM, hablaron del incómodo encuentro entre Pampita y Nicole Neumann recordaron el conflicto que surgió años atrás cuando las modelos apodaron "muqui" a la morocha.

pampita nicole apodo Pampita y Nicole juntas en la gala Para Ti.

Si bien durante años se señaló a Nicole Neumann como la creadora del sobrenombre a Pampita, Matilda Blanco se metió en el tema y reveló que habría sido Julieta Prandi la responsable.

Días antes, Pampita fue noticia luego de que se confirmara su reconciliación con el polista y empresario Martín Pepa con quien se había separado semanas atrás, en medio de rumores de infidelidad.

Pampita no quiso hablar de Julieta Prandi

En medio de las repercusiones por el juicio de Julieta Prandi a su ex marido Claudio Contardi, Yanina Latorre fue letal con Pampita y cuestionó su silencio.

Las cámaras de SQP fueron a buscar a Pampita para saber su opinión sobre la situación de Julieta Prandi y la modelo se rehusó a hablar del tema.

“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, dijo Pampita.

yanina pampita julieta Pampita no quiso hablar del juicio de Julieta Prandi.

Indignada con su respuesta, Yanina Latorre la defenestró en vivo. "Esto no lo puedo creer. En este caso no es válido que no opine. La quiero y está todo bárbaro, pero Pampita no me parece empática con Julieta”, arrancó. “Pampita, como mujer y sacando que la odia porque le decía ‘muqui’ con Nicole Neumann, me parece cero empática”, sentenció.