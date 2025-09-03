A sus 47 años, Pampita se mostró en ropa interior y causó furor: la foto viral.

Pampita Ardohain volvió a confirmar que sabe como causar sensación comprobando que a sus 47 años está más fabulosa y sexy que nunca.
Siendo una de las modelos argentinas más buscadas por las marcas, Pampita protagonizó la nueva campaña de una reconocida marca de lencería.
Fue la misma Pampita quien lanzó un pequeño adelanto de lo que se verá en la colección primavera verano 2026 aunque su foto fue más que suficiente para estallar las redes.
En la imagen compartida por Pampita se puede ver a la top presumiendo su lomazo tallado a sus 47 años en un conjunto de bombacha hilo dental de ultra XS y corpiño de encaje de lo más aduaz.
Pampita y Nicole Neumann revolucionaron la glamorosa gala de Para Ti posando juntas por primera vez, luego de años de distanciamiento y peleas.
En LAM, hablaron del incómodo encuentro entre Pampita y Nicole Neumann recordaron el conflicto que surgió años atrás cuando las modelos apodaron "muqui" a la morocha.
Si bien durante años se señaló a Nicole Neumann como la creadora del sobrenombre a Pampita, Matilda Blanco se metió en el tema y reveló que habría sido Julieta Prandi la responsable.
Días antes, Pampita fue noticia luego de que se confirmara su reconciliación con el polista y empresario Martín Pepa con quien se había separado semanas atrás, en medio de rumores de infidelidad.
En medio de las repercusiones por el juicio de Julieta Prandi a su ex marido Claudio Contardi, Yanina Latorre fue letal con Pampita y cuestionó su silencio.
Las cámaras de SQP fueron a buscar a Pampita para saber su opinión sobre la situación de Julieta Prandi y la modelo se rehusó a hablar del tema.
“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, dijo Pampita.
Indignada con su respuesta, Yanina Latorre la defenestró en vivo. "Esto no lo puedo creer. En este caso no es válido que no opine. La quiero y está todo bárbaro, pero Pampita no me parece empática con Julieta”, arrancó. “Pampita, como mujer y sacando que la odia porque le decía ‘muqui’ con Nicole Neumann, me parece cero empática”, sentenció.