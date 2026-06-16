Estudio determinó cómo se puede saber si tu perro es derecho o zurdo

Las primeras consistieron en observar qué pata usaban los perros para sostener un juguete con comida, además de registrar la extremidad elegida para buscar un premio oculto bajo un mueble.

Las pruebas de movimiento registraron la conducta al bajar las escaleras. El grupo de científicos anotó cuál pata avanzaba primero el animal al descender los peldaños en el laboratorio. La última observación ocurrió en paseos públicos con correa, donde se evaluó el inicio del paso al bajar desde una acera hacia la calle.

Tendencias físicas

perro experimento El estudio hizo cuatro ejercicios con los que midieron la preferencia de los perros.

La investigadora Shany Dror, de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, afirmó que la nueva herramienta sirve para examinar el "comportamiento, emociones y cognición, no solo en perros sino también en otras especies".

Por su parte, la experta Deborah Wells explicó que el lado izquierdo del cerebro controla la parte derecha del cuerpo y asimila las sensaciones positivas. Wells detalló que "por el contrario, el lado derecho del cerebro de un perro, que controla el lado izquierdo del cuerpo, se enfoca más en emociones negativas, como el temor o la ansiedad".

El análisis sobre cuarenta y tres sujetos determinó que once manifestaron una marcada tendencia hacia el sector izquierdo. Solo tres ejemplares mostraron una clara inclinación para el lado diestro. El resto de los individuos se posicionó en puntos intermedios de la escala, sin una dominancia definida en sus extremidades.

Una manera fácil de saber si nuestro perro es derecho o zurdo

pata perro

El veterinario Sevim Isparta señaló que al revisar las diferentes pruebas calcularon "una puntuación para la dirección y otra para la fuerza de la lateralización del perro". Durante los ensayos, un animal con tendencia zurda obtuvo una puntuación perfecta porque carecía de su pata opuesta a causa de una cirugía por cáncer. El científico Marcello Siniscalchi declaró con sorpresa ante el caso: "¿Por qué el dueño eligió participar en el experimento? Esa es la verdadera pregunta".

Los dueños pueden aplicar el cálculo matemático mediante la repetición constante de los ejercicios descritos. El procedimiento requiere restar los aciertos del lado izquierdo a los del lado derecho, para luego dividir esa cifra por el total de intentos.

Siniscalchi confirmó que el proceso "es fácil de hacer", aunque recomendó cuidar los factores del ambiente que puedan alterar el resultado final.