Wanda Nara habló de la cábala detrás de su colección de 300 carteras

carteras wanda nara.jpg Wanda Nara tiene una impresionante colección de carteras.

"Yo tenía miedo de ver a la China en tu vestidor con todas las carteras", lanzó el conductor de América. Inmediatamente Wanda dejó escapar unas risas y lanzó: "¿Pero ustedes me ven cara de tonta a mí? Capaz se me pierde un nene un rato en un shopping, pero mis bolsos no los voy a perder ni loca".

Acto seguido, la empresaria habló sobre sus pertenencias y aclaró que son fruto de su trabajo, y no lo atribuyó únicamente a su relación con Mauro. La mediática explicó tajante, que no tiene una colección de carteras por su matrimonio con un jugador profesional, pues trabajó mucho en Europa, fue representante de un jugador de fútbol así que tenía sus ingresos.

Además, Wanda Nara lanzó un consejo con dardos para quienes la critican: “Algunas dicen 'quiero estar con tal hombre porque me va a dar esta vida'. No vas a tener semejante colección si realmente no te pones a la par del hombre con el que estás".

La cábala detrás de las carteras

La intérprete de "Amor verdadero remix" habló de una cábala cuando Yanina Latorre la cuestionó. La mediática comentó que Icardi fue muy generoso mientras estaban juntos, y ella lo acompañó durante muchos años. "Lamentablemente para él había una cábala. Cada vez que él concentraba, yo me compraba un bolso y él hacía un gol", agregó para después concluir, "creo que tiene 300 goles, por eso yo tengo 300 carteras. Pero era solo una cuestión de cábala".