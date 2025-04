El fabricante chino BYD continúa ganando terreno en el mercado automotriz global y se posiciona como un serio competidor para Tesla. La compañía, con sede en China, anunció ingresos por US$ 107.000 millones en 2024, superando por primera vez la barrera de los US$ 100.000 millones y dejando atrás a Tesla por alrededor de US$ 10.000 millones.