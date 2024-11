El pueblo de Estados Unidos que parece transportado desde Europa y es ideal para pasar Navidad

Frankenmuth no es un pueblo que pasa desapercibido, de hecho los turistas que recorren sus calles se sienten en como en una villa alpina. Fue fundado por misioneros luteranos alemanes, tiene calles adoquinadas, fachadas de madera estilo tudor y detalles arquitectónicos que evocan a los tradicionales pueblos bávaros. Además, este destino de Estados Unidos, conserva sus raíces europeas en su gastronomía y en sus festivales.

