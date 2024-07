Toma nota de la tienda con más ofertas de Miami que tiene las mejores marcas

Tienda de Miami con ofertas.jpg

La tienda de Miami que tiene los mejores precios

En Miami, las tiendas Ross Dress for Less son un paraíso para los compradores que buscan ropa y calzado de todo tipo: desde líneas urbanas, de vestir, de oficina, hasta deportivas. Además, ofrecen una amplia selección de accesorios como gafas de sol, gorras, gorros y guantes de abrigo, bufandas, bijouterie, relojes y joyas.

También se pueden encontrar maquillaje y fragancias, electrónicos, audio y accesorios para dispositivos móviles, juguetes, y una gran variedad de artículos para el hogar, como sábanas, cubrecamas, toallas y almohadones. Sin olvidar los indispensables para el baño y la cocina, maletas, bolsos, herramientas y artículos para el gimnasio.

Ross Dress for Less en South Beach: cómo llegar

En South Beach, Miami, hay dos tiendas Ross Dress for Less de fácil acceso. Una está ubicada en el complejo Fifth & Alton, en la intersección de Alton Rd y 5th St, y la otra en la popular calle Lincoln Rd. Ambas tiendas ofrecen una increíble variedad de productos a precios que no podrás resistir, así que asegúrate de dejar espacio en tus maletas para llevarte todo lo que compres.

Ubicaciones de Ross Dress for Less en Miami

Lincoln Road: 230 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139

Fifth & Alton: 1141 5th St, Miami Beach, FL 33139

Otras tiendas Ross en Miami