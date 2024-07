Descubre cuál es el outlet más grande de Miami y que cuenta con marcas de lujo

Outlet Miami.jpg

Qué marcas tiene el outlet más grande de Miami

Sawgrass Mills alberga una impresionante variedad de tiendas que incluyen nombres reconocidos como Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Gap, Guess y Forever 21. Además, encontrarás la megatienda Century 21, Saks Fifth Avenue OFF 5TH, Bed Bath & Beyond, Target, Marshalls, Burlington y el súper almacén de electrodomésticos y productos electrónicos BrandsMart USA.

Para aquellos interesados en las marcas de lujo, el outlet cuenta con The Colonnade Outlets at Sawgrass Mills, una refinada área donde se concentran más de 70 marcas exclusivas. Aquí podrás encontrar tiendas de Burberry, Canali, Versace, Gucci, Jimmy Choo, Armani, CH Carolina Herrera, Escada, Boss, Valentino, TAG Heuer, Montblanc, David Yurman, entre otras. Estas marcas de lujo se encuentran a lo largo de un elegante boulevard custodiado por jardines, flores y palmeras, ofreciendo una experiencia de compras sofisticada y exclusiva.

Sawgrass Mills está dividido en tres zonas diferenciadas para facilitar la experiencia de compra:

Sawgrass Mall: Comprende todas las zonas interiores del centro comercial. The Oasis: Una zona de tiendas y restaurantes al aire libre, muy agradable para pasear. The Colonnades at Sawgrass Mills: También al aire libre, esta zona ofrece marcas más caras a precios reducidos.

Cómo llegar al Sawgrass Mills Mall

El centro comercial Sawgrass Mills se encuentra a unos 40 minutos en coche desde el centro de Miami. Si no cuentas con un coche de alquiler, tienes la opción de reservar un tour al Sawgrass Mills Mall para facilitar tu visita.

Ubicación: 12801 West Sunrise Blvd. Sunrise, FL 33323.

