Toma nota de este shopping en Orlando que tiene todo a 5 dólares

Para quienes visitan Estados Unidos, hay algunas cadenas de tiendas cuya visita es casi un ritual. Sin dudas, Dollar Tree es una de ellas, conocida por sus precios fijos de un dólar (ahora 1,25 dólares). Sin embargo, otra cadena que ha ganado popularidad es Five Below. A diferencia de Dollar Tree, en Five Below los precios varían y van desde los centavos hasta algunos dólares, con un máximo de 5 dólares para la mayoría de los productos, aunque ocasionalmente hay artículos que pueden costar hasta diez dólares, como teclados gamer o auriculares bluetooth.

