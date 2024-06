Toma nota del outlet de Florida que está a 10 minutos de los parques de Disney

Outlet Disney.jpg

Descubre el outlet de Florida

Si te gusta hacer compras y ahorrar dinero, visita el centro comercial de saldos premium Orlando International. Este complejo comercial está ubicado en el extremo norte de la calle International Drive. La ciudad de Orlando, en el estado de Florida, se conoce como la "capital de los parques temáticos del mundo". Sus centros comerciales también son algo excepcional.

Embed

El outlet tiene 180 tiendas de saldos premium. Puedes comprar ropa de lujo por una fracción del precio normal en Neiman Marcus Last Call y Saks Fifth Avenue Off 5th. La ventaja de tener un tienda de productor Disney hace que puedas obtener una playera con tu personaje favorito o un par de tenis Nike.

Visita el centro comercial de saldos premium Orlando International en cualquier día de la semana. El lugar permanece abierto hasta bien entrada la noche, aunque los domingos se cierra unas horas antes. También hay horarios reducidos en los días festivos.

►TE PUEDE INTERESAR: Toma nota de como entrar a Disney sin gastar un solo dólar en tickets y parking

El outlet de Florida que está cerca de los parques Disney.jpg

Cuando termines de hacer compras, visita los parques temáticos. Para continuar con la emoción de las ofertas en el centro comercial de saldos premium Orlando International, siente la adrenalina en los juegos mecánicos de los parques temáticos. Puedes llegar a Universal Orlando en menos de 10 minutos y a Walt Disney World en 20 minutos. Viaja hacia el noreste durante 20 minutos para llegar al centro de Orlando, donde puedes encontrar muchos restaurantes, hoteles, museos y otras atracciones.

Dónde está el outlet y cómo funciona el estacionamiento

El mall se encuentra ubicado en la famosa International Drive de Orlando, más precisamente en 4951 International Dr, Orlando, FL 32819, EE. UU. Se encuentra en la zona de Universal Studios para que tengas una referencia. Se llega de forma fácil a través de las autopistas cercanas.

Puedes llegar a las tiendas de saldos en cualquier medio de transporte. Aprovecha el estacionamiento gratis y recuerda que se llena rápido, por lo que es mejor llegar temprano. Puedes utilizar el valet parking para ahorrar tiempo. El servicio de bus Lynx hace paradas en este lugar todos los días. El centro comercial de saldos es la primera parada de la línea del tranvía I-Ride.