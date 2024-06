Toma nota del outlet más grande y con las mejores ofertas de Florida

Orlando, Florida turismo.jpg

El Outlet más barato de Florida

Uno de los destinos de compras más destacados y con más ofertas en Orlando es el Orlando Vineland Premium Outlet. Este outlet, ubicado en 8200 Vineland Ave, Orlando, FL 32821, Estados Unidos, es un mall premium donde se pueden encontrar muchísimos locales con ofertas increíbles y una variada oferta de productos. En este tipo de mall, las tiendas ofrecen descuentos adicionales a los que generalmente tienen en otros centros comerciales, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los compradores.

Es común ver carteles que indican un descuento adicional del 40% o más en toda la tienda, lo que permite a los visitantes obtener productos de alta calidad a precios muy reducidos. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que buscan marcas de lujo y artículos de moda sin gastar grandes sumas de dinero.

Atractivos del Orlando Vineland Premium Outlet

El Orlando Vineland Premium Outlet alberga 160 tiendas de marcas de lujo y es especialmente conocido por su tienda de Disney, donde se pueden encontrar productos exclusivos a precios rebajados. La tienda de Disney es tan popular que se recomienda visitarla a primera hora del día para evitar las multitudes y encontrar las mejores ofertas. Aquí, los visitantes pueden adquirir desde ropa y juguetes hasta complementos de decoración para el hogar, todos ellos con grandes descuentos.

Además, este outlet ofrece una experiencia de compra cómoda y agradable con varias opciones de restaurantes y áreas de descanso. Es posible pasar una jornada completa explorando más de 160 tiendas de los mejores diseñadores de lujo y marcas del mundo, incluidas Tommy Hilfiger, Calvin Klein, lululemon Athletica, Under Armour, Prada, Bottega Veneta, Burberry, MCM, Saks Fifth Ave OFF 5th y más.

Cómo llegar al outlet de Orlando, Florida

Al estar ubicado en la zona de Vineland Avenue, es posible llegar de muchas formas diferentes a este centro comercial. Lo ideal es alquilar un coche y tener independencia tanto en horarios como en donde estacionar, además de la libertad de moverse incluso dentro del mismo parking. Si no dispones de un coche de alquiler, se pueden trasladar en bus, taxi o Uber. Aquí algunos precios orientativos según el medio de transporte y ubicación:

Empresa de transporte por app

Desde Walt Disney World Resort: Uber de $5,00 a $8,00 dólares según el tráfico.

Desde Universal Studios: de $10,00 a $14,00 dólares según el tráfico.

Desde Kissimmee: de $12,00 a $16,00 dólares según el tráfico.

Taxi:

Desde Walt Disney World Resort: Costo de $14,00 a $24,00 dólares según el tráfico.

Desde Universal Studios: Costo de $5,00 a $14,00 dólares según el tráfico.

Desde Kissimmee: Costo de $12,00 a $18,00 dólares según el tráfico.

Bus gratuito:

Muchos hoteles disponen de un bus gratuito, cuyo servicio lo suministra Lynx, para traslados a los Premium Outlets. Por ejemplo, desde la zona de Lake Buena Vista, estos son algunos de los hoteles: