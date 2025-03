La orden del ICE fue que siguiera detenido a pesar que se habían cumplido los protocolos definidos por la ley. El hombre declaró a Telemundo: "Me agarraron los detectives y me dijeron: estás arrestado. Me quitaron todas mis cosas".

Por otro lado, en 2008 otro demantante fue arrestado por manejar sin licencia y aunque cumplió la sentencia de cinco días, permaneció detenindo durante 41 días más porque el ICE así lo pidió.

Police Ice.jpg El ICE en Nueva York está en el ojo de la tormenta por detenciones ilegales.

La difícil tarea de dar con los beneficiarios

Carlos Martínez Montes es un paralegal - asistente de abogados - que está involucrado en la búsqueda de los afectados explicó que mucho de los detenidos se han mudado o han sido deportados, "lo que dificulta localizarlos".

La postura de la ciudad de Nueva York ha sido tajante: no aceptaron su responsabilidad, pero si pagar la suma millonaria. Es que el Departamento Jurídico expresó que muchas localidades asumían que cumplir con las órdenes de detención de ICE era obligatorio. La postura de los demandantes es la opuesta, haciendo mensión que no pueden retener a las personas por una orden de ICE sin una causa legal independiente.

El acuerdo manifiesta que deben encontrarse al menos el 5% de los beneficiarios antes de mayo, en caso que esto no suceda, el dinero será devuelto a la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, su búsqueda se ha convertido en una prioridad y el Consulado de México está ayudando en la localización de los inmigrantes porque el 40% del los afectados son mexicanos.