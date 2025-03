Las conclusiones de los exámenes fueron publicadas en la revista Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh y la sorpresa es que se trata del dinosaurio más completo hallado en Escocia hasta la fecha.

dinosaurio, paleontologos.jpg Más de 50 años después: paleontólogos logran excavar el fósil de un histórico dinosaurio en Europa

El esfuerzo valió la pena

Un grupo de paleontólogos liderados por Elsa Panciroli decidió retomar los trabajos de excavación en el año 2018, sabiendo que se enfrentaban a un gran desafío.