La razón oculta por la que comprás cosas que no necesitás

El resultado es un círculo vicioso que afecta directamente la salud y bienestar, ya que el consumo compulsivo puede derivar en estrés financiero y emocional.

El papel de las emociones en la salud y bienestar

La psiquiatra Anna Lembke, de la Universidad de Stanford, compara este fenómeno con una adicción: la accesibilidad y la inmediatez de las plataformas online convierten al acto de comprar en un estímulo adictivo.

Por su parte, la especialista Velia Mendoza advierte que muchas personas buscan llenar con objetos un vacío interno, lo que genera una satisfacción pasajera y finalmente termina dejando un sentimiento de soledad y frustración.

10 consejos prácticos para evitar compras impulsivas

Identificá tus desencadenantes emocionales. Estrés, ansiedad o aburrimiento suelen ser motores de las compras impulsivas. Reconocerlos es el primer paso.

Aplicá la regla de las 24 horas. Antes de comprar algo, esperá un día. Muchas veces el impulso desaparece y evitás gastar de más.

Llevá un registro de tus gastos. Anotar cada compra ayuda a detectar patrones y a diferenciar necesidades de caprichos.

Diseñá listas de compras específicas. Ir al supermercado o tienda con una lista clara reduce la tentación de adquirir productos innecesarios.

Establecé un presupuesto mensual. Definí un monto para ocio y compras. Cumplirlo te da control sobre tu economía y evita el endeudamiento.

Complicá el proceso de compra online. Eliminar datos de tarjeta guardados o bloquear correos de ofertas te da tiempo para reflexionar.

Pedí prestado en lugar de comprar. Para objetos de uso ocasional, recurrir a familiares o amigos es más sostenible y evita gastos.

Reflexioná antes de comprar. Preguntate: "¿Lo necesito realmente?" o "¿Me aportará valor duradero?".

Evitá la exposición a tentaciones. No navegues en sitios de compras sin necesidad y evitá visitar tiendas cuando no planeás comprar.

Buscá ayuda profesional si es necesario. Si el ciclo de compra-gasto-culpa se repite, un terapeuta o consejero financiero puede ofrecer estrategias personalizadas.

Si querés cuidar tu salud y bienestar, empezá por reconocer la razón oculta detrás de tus compras. Preguntate: ¿lo necesito o estoy buscando alivio emocional?