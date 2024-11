El instante en que una buceadora casi muere ahogada tras ser succionada al fondo del mar

►TE PUEDE INTERESAR: El histórico descubrimiento en lo más profundo del mar que impactó a los científicos

La más aterradora de todas esas experiencias, según repasó la buceadora Heinerth a "People", fue cuando decidió explorar las profundidades del mar que rodeaba al iceberg más grande del mundo, en la Antártida. Junto a su esposo y a otro compañero de aventuras, Jill fue a por una nueva aventura. Una inédita, extremadamente arriesgada, y de la que poco se había explorado. Y donde, además, no murió ahogada de casualidad.

Buceadora casi muere ahogada 1.jpg

El día en que la buceadora venció al mar y volvió de la muerte

Heinerth, quien siempre se especializó en la exploración de cuevas sumergidas, sintió cómo el mismísimo fondo del mar, a la altura de la imponente masa de hielo flotante, la succionaba. E, incluso, casi que llegó a darse por vencida y rendirse tras sentir cómo esa succión llegaba a ser más fuerte cualquier intento de ella por liberarse y salir a la superficie. Nada la hacía creer que se salvaría de la muerte.

Embed - 2024 SBIFF Trailer - Diving into the Darkness

"Cuando dicen que tu vida pasa ante tus ojos, en realidad no es así. Tienes un par de pensamientos realmente estúpidos y luego dices: 'Espera un minuto. Tengo que concentrarme'. En ese momento no era capaz de pensar en cómo salir del iceberg. Solo pensaba: '¿Cuál es el siguiente mejor paso para sobrevivir?' Y si no lo analizas en detalle, la situación puede ser mentalmente abrumadora", repasó la buceadora que estuvo a punto de morir ahogada.

Así salvó su vida la aventurera buceadora que fue succionada por el fondo del mar y casi muere ahogada

Jill Heinerth y sus compañeros de aventura tenían en claro que, desde el primer momento, la exploración sería riesgosa. Pero la adrenalina pudo más, tanto que -según relata la aventurera buceadora- hasta ignoraron algunas señales que evidenciaban la peligrosidad y la fuerte succión en el lugar. Como, por ejemplo, que la corriente llevaba lo que sería el alimento de animales marinos al fondo del mar.

►TE PUEDE INTERESAR: La playa de California donde el río se junta con el mar y tiene vistas impresionantes

La exploración, que se suponía que debería haber sido por solo una hora, se convirtió en una lucha contra la muerte durante 3 horas. Y el camarógrafo debió dejar su cámara -que fue succionada- en pos de priorizar su vida y no morir ahogado. Así fue como, guiados por la buceadora, el equipo se dirigió hacia la pared del iceberg para intentar aferrarse y mantenerse a salvo de la succión en el mar.

Buceadora casi muere ahogada 2.jpg

Aferrándose de la pared del iceberg -uno de sus guantes se había roto, por lo que sentía como el hielo quemaba sus manos- y usándolos como apoyo para impulsarse, Heinerth y sus compañeros aprovecharon para ir subiendo de a poco hacia la superficie. Así se fueron alejando del fondo del mar, hasta finalmente estar a salvo. Ya sin riesgo de ahogarse, el temor era otro: sufrir congelamiento de los tejidos ni bien salen a la superficie. Pero ese día los astros estaban alineados a su favor, por lo que tampoco padecieron esta situación.