Las ecuaciones simples son fáciles, encontrar el valor de una incógnita (representada con X) depende de seguir los pasos correctos. ¿Podrás resolver este desafío matemático?. Animate a un ejercicio combinado en el que uno de los valores no se conoce, pero puede averiguarse rápidamente. ¿ Cuánto vale X en 20X + 5 = 205?
Desafío matemático nivel II: ¿cuál es el valor de X?
Nuevo nivel del desafío matemático para entrenar tu cerebro y acelerar tu rapidez mental. Si se aplica la regla de transposición se llega al resultado correcto
¿Esta ecuación se puede solucionar aplicando el procedimiento habitual o hay que pensar un poco más todavía? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, prestá atención a cada paso tranquilamente y descubrí si realmente podés solucionar las ecuaciones simples. Eso sí: tomate el tiempo que necesites, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X".
Un consejo: no hagas trampa, no recurras a la ayuda de la IA hasta que no obtegnas el resultado por vos mismo.
Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?
Para averiguar el valor de X en 20X + 5 = 205 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número:
- resta, pasa sumando.
- suma, pasa restando.
- divide, pasa multiplicando.
- multiplica, pasa dividiendo.
- es potencia, pasa a raíz.
- es raíz, pasa a potencia.
- Paso 1 (La suma pasa a resta): El +5 se mueve al lado derecho del = como -5.
20X + 5 = 205
20X = 205 - 5
- Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 6 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del = dividiendo.
X = 200 ÷ 20
- Paso 3, resultado final:
X = 10
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Llegar al resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.