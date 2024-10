Netflix: la miniserie documental basada en hechos reales que sacude a Estados Unidos

Les habla el Zodíaco es una de las series éxito de Netflix, y en Estados Unidos ocupa el primer puesto en la plataforma de streaming. Esta serie documental tiene una sola temporada de solo 3 capítulos de entre 40 y 50 minutos cada uno, pero ha logrado conquistar a los usuarios.

Según la breve sinopsis otorgada por la plataforma Netflix, la serie trata sobre en esta serie documental sobre crímenes reales, una familia busca respuestas y revela pistas y testimonios increíbles sobre el principal sospechoso de los asesinatos del Zodíaco.

Embed - This is the Zodiac Speaking | Official Trailer | Netflix