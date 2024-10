"Emily en Paris" y la disputa de Emmanuel Macron para que la serie siga en su país

Las declaraciones de Macron sobre un posible cambio rotundo en la serie

El productor general, Darren Star contó que la serie en su cuarta temporada sufriría un cambio notable: la protagonista principal, Emily se iría a trabajar a Roma. Allí seguiría desempeñando sus tareas relacionadas a la publicidad y el marketing. En cuanto Macron se percató de esto, no dudó en expresar su disgusto. En una entrevista con un medio local dijo: “Les pediremos que permanezcan en París, ‘Emily in Paris’ en Roma no tiene sentido”.

emily-in-paris-outfits2.jpg La serie causó furor y puso de moda muchas prendas que aparecieron en el material audiovisual.

Incluso agregó que luchará muy fuerte para que la serie siga desarrollándose en Francia. Con los cambios avisados, el alcalde de Roma se sumó a las polémicas declaraciones de Macron, y dijo en su cuenta social de X: “Querido Emmanuel Macron, no te preocupes: Emily está muy bien en Roma”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gualtierieurope/status/1844071000113283290&partner=&hide_thread=false Caro @EmmanuelMacron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei https://t.co/n0EgAfMhrl — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 9, 2024

Poniendo en duda los intereses de los que se preocupa el Primer Ministro de Francia, agregó que espera que Macron haya estado bromeando al respecto, ya que según él "una productora como Netflix no recibe órdenes de jefes de Estado ni toma decisiones basadas en presiones políticas”.

Las críticas de Emily en París según los franceses

En palabras de los franceses, la serie recurre a clichés parisinos y evita tratar temas como la falta de vivienda en la ciudad. De igual manera, la serie hizo que el turismo creciera en la capital del país, de acuerdo con un estudio realizado por una entidad francesa durante el mes de enero.

Llevado a cabo por el Centro Nacional de Cine de Francia, la entidad reveló que alrededor del 10% de los turistas decidió visitar Francia luego de ver el material audiovisual. Fue la serie de Emily y el trabajo de un gran equipo detrás el que logró que más del 38% de los que vieron la serie optaron por visitar la llamada Ciudad de las Luces.