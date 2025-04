Se reunieron Donald Trump y Nayib Bukele en la Casa Blanca

Nayib Bukele afirmó que no devolverá a Ábrego García. "Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar de contrabando a un terrorista a Estados Unidos?", informó la agencia de noticias EFE.

El mandatario centroamericano reconoció que sí podría ordenar su excarcelación, pero dejó claro que no lo hará. "No nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país", expresó el mandatario, quien subrayó que El Salvador se convirtió en el país "más seguro" del continente y que no quiere que vuelva a ser "la capital mundial de los asesinatos".

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, apuntó que el retorno de Ábrego García no depende del Gobierno estadounidense si no del salvadoreño, puesto que esa persona se encuentra ahora bajo su custodia.

Donald Trump también dio la palabra a su asesor Stephen Miller, ideólogo de la dura política migratoria de la Casa Blanca, quien recordó que Ábrego García es un ciudadano salvadoreño y apuntó que sería muy "arrogante" decirle a El Salvador lo que tiene que hacer con sus ciudadanos.

►TE PUEDE INTERESAR: Una empresa china supera a Tesla y pone en jaque su liderazgo global

Nayib Bukele ofrece ayuda a Donald Trump

El presidente de El Salvador afirmó en la Casa Blanca que Estados Unidos tiene un problema "con el crimen y el terrorismo" y que su país está deseando ayudar.

"Estamos deseando ayudar. Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos", señaló Nayib Bukele.

Donald Trump expresó su agradecimiento a Bukele por aceptar la expulsión de cientos de migrantes, acusados de terrorismo, de cara a solucionar el problema de "fronteras abiertas" que dice que heredó de anteriores Administraciones.

"Teníamos gente estúpida al mando de este país, y puedo decir que lo que nos hicieron en la frontera jamás debe ni podrá olvidarse. Es un pecado lo que hicieron, y ustedes nos están ayudando. Se lo agradecemos", le dijo Donald Trump a Nayib Bukele en la Casa Blanca. "Teníamos gente estúpida al mando de este país, y puedo decir que lo que nos hicieron en la frontera jamás debe ni podrá olvidarse. Es un pecado lo que hicieron, y ustedes nos están ayudando. Se lo agradecemos", le dijo Donald Trump a Nayib Bukele en la Casa Blanca.